12Æü¡¢ÂçÀç»ÔÂÀÅÄÄ®¤Î¾®³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀç·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸áÁ°6»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÂçÀç»ÔÂÀÅÄÄ®¹ñ¸«»úÁêÌî¤ÎÎÓ¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢½÷À­¤¬¼«Âð¤ÎÃæ¤«¤éÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤ÎÌ±²È¤Þ¤Ç¤ÏÌó30¥áー¥È¥ë¡¢Ìó200¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ë¤ÏÂÀÅÄËÌ¾®³Ø¹»¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£