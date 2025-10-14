エスケイジャパンが後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろ、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を１３６億円から１４０億円（前期比５．５％増）へ、営業利益を１３億円から１６億円（同３０．２％増）へ、純利益を９億１０００万円から１１億２０００万円（同２０．５％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間１５円・期末１６円の年３１円から中間１８円・期末２０円の年３８円へ引き上げたことを好感