アジャイルメディア・ネットワークが後場下げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろ、２５年１２月期の連結業績予想について、営業損益を１億６５００万円の赤字から２億１４００万円の赤字（前期３億１００万円の赤字）へ、最終損益を１億７４００万円の赤字から１億７７００万円の赤字（同３億３７００万円の赤字）へ下方修正したことが嫌気されている。 Ｍ＆Ａした企業の売上高が上乗せされるため、売上高は６億８