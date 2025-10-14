¥ªー¥¿¥± [Åì¾Ú£Ó] ¤¬10·î14Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯5·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(6-8·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈóÏ¢·ëÈæ23.9¡óÁý¤Î2.6²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¡¢6-11·î´ü(¾å´ü)·×²è¤Î6.5²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î31.7¡ó¤ò¾å²ó¤ë40.6¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.1¡ó¢ª2.4¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹