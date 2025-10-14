Photo: Adriano Contreras - Gizmodo US Google（グーグル）Pixelの折りたたみスマートフォンとして3モデル目となるPixel 10 Pro Fold。Pixel 10シリーズのAI性能に加えて、デバイスの耐久性や防塵・防水性能などハードウェア面の強化もされており、折りたたみ型としてのアップデートを果たしているようです。このPixel 10 Pro Foldを米Gizmodo編集部が実際に触ってレビューしています。もし