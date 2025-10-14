独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは13日、「オランダが中国企業傘下の半導体企業の資産を凍結」とする記事を掲載した。記事によると、オランダ政府は12日、同国を拠点とする半導体企業ネクスペリアの経営に介入すると発表した。同社の主要技術が親会社である中国の電子機器大手、聞泰科技（ウィングテック）に移転される可能性があるとの懸念を受けての措置だ。ネクスペリアは自動車や家電業界向けの半導体チップを製造している。