グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）がお揃いの衣装で次々に登場する動画を公開し、美しいビジュアルで注目を集めている。 【動画】次々に美しいメンバーが登場！『ボイプラ2』から誕生したALPHA DRIVE ONEの最新動画①②【写真】公式プロフィール写真 ■全員が身長177cm