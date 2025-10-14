◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ドジャース2―1ブルワーズ（2025年10月13日ミルウォーキー）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が13日（日本時間14日）、ブルワーズとのリーグ決定優勝シリーズ（NLCS）第1戦にリリーフ登板。今ポストシーズン（PS）5試合目の登板で初めての失点を喫した。投球を受けた正捕手のウィル・スミス捕手（30）は佐々木の状態について「良かった」と断言した。先発・スネルが8回1安打無失点と