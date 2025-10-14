ガザ和平会議で、合意文書に署名するトランプ米大統領/Pool（ＣＮＮ）エジプトのリゾート地シャルムエルシェイクで開催される首脳会議に世界の注目が集まるなか、ドナルド・トランプ米大統領が「中東の和平」に向けた計画を明確に提示するかもしれないという期待がほんの一瞬だけ芽生えた。しかし、トランプ氏は、到着時と同じ未解決の疑問を残したまま中東を去った。トランプ氏が主導するパレスチナ自治区ガザ地区をめぐる和平案