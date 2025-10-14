NHK¤Ï14Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤ò¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¤é4¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤È¡¢Æ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤â²Ã¤¨¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤òÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£