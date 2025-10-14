¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆAdo¤Î¡Ö°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î°ìÉô¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¸ø³«Ää»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAdo¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¢¡Ado¡Ö°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡×MV¸ø³«Ää»ß¤ØÆ±¼Ò¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿Ado¤Î¡Ø°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó