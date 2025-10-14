ナ・リーグ優勝決定シリーズ開幕米大リーグ、ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）初戦を2-1で制した。先発したブレイク・スネル投手が、8回1安打無失点。快投を見せたサイ・ヤング賞左腕は、9回にやや精彩を欠いた佐々木朗希投手、ブレイク・トライネン投手への信頼を口にした。NLCS初戦の先発マウンドを託されたスネルが、快投を披露した。3回にダービンに中前打