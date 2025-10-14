2025年7月に初めて12万ドル(約1800万円)を超えたビットコイン価格が2025年10月10日、突如として10万ドル台まで急落。再び11万ドル台に持ち直したものの、161万8240万人のトレーダーが総額191億3000ドル(約2兆900億円)規模の清算を受けたことが分かりました。Trump Tariffs Upend Crypto Market, Trigger Record Liquidations - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-10/crypto-sees-more-than-3-billion-in-l