Ãæ²Ú¤½¤ÐÀìÌç¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü(·î)¤ËÁÏ¶È54¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÁÏ¶Èµ­Ç°ÆüÅöÆü¤ËÅ·²¼°ìÉÊ¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤¬Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª Å·²¼°ìÉÊ ÁÏ¶È54¼þÇ¯µ­Ç° ÆÃÊÌ´ë²è  ´ë²èÌ¾¡§ÁÏ¶Èµ­Ç°Æü ÆÃÊÌ´ë²è³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î10Æü(·î) ±Ä¶È³«»Ï¤«¤é±Ä¶È½ªÎ»¤Þ¤Ç(ÅöÆü¤Î¤ß)ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Å·²¼°ìÉÊ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤Ç¡¢ÅöÆüÅ¹Æâ¤Ç¥é¡¼¥á¥ó