女優の土屋太鳳が13日までにインスタグラムを更新。大阪・関西万博の会場で撮影したオフショットを公開した。【写真】土屋太鳳、大阪・関西万博会場のガンダム像と2ショット（ほか3枚）土屋が公開したのは大阪・関西万博会場で撮影したオフショット。複数公開されている写真には、カジュアルな装いの土屋が、ガンダム像の前でポーズを決める姿や会場内のパビリオンを楽しむ様子が収められている。投稿の中で土屋は、今年6月