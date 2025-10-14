オリックスは１４日、本田圭佑投手に来年度の選手契約を結ばないことを通告したと発表した。現役ドラフトで昨年オフ、西武から加入した救援右腕。「初めての移籍ということで、ほとんどが新しい経験。本当に貴重な経験をさせてもらった１年だったかな、と思います」と感謝を述べた。プロ１０年目の今季は開幕１軍入りを逃すと、９試合で防御率６・３９。７月２６日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）で１回７失点と打ち