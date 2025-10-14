¡Öwith Dogs club¡×¤Ï¡¢°¦¸¤²È¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHappy¡ª ¥ï¥óDays ¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¡¢2Æü(Æü)¡¢3Æü(·î¡¦½Ë)¤Î3Æü´Ö¡¢Æá¿Ü¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯5·î¡¦6·î¤Î³«ºÅ¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢¤³¤Î½©¡¢¿·¤¿¤Ê¥É¥Ã¥°¥é¥ó¥¨¥ê¥¢¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡ª with Dogs club¡ÖÂè2²ó Happy¡ª ¥ï¥óDays ¥Õ¥§¥¹¥¿¡×  ³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¡¢2Æü(Æü)¡¢3Æü(·î¡¦½Ë)³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00¡Á16:30²ñ