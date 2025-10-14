オリックスは１４日、井口和朋投手に来年度の選手契約を結ばないことを通告したと発表した。２３年オフに日本ハムを戦力外となり、トライアウトを経て２４年に育成契約で加入した右腕。同年の開幕前に支配下登録をつかんだ苦労人が、移籍２年目で非情通告を受けた。「ファイターズをクビになってから、もう一回オリックスに取ってもらい、すごく新鮮な気持ちでできた２年間。楽しかったです」と感謝を述べた。３２試合で１勝２