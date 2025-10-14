オリックスは１４日、福田周平外野手に対して来季の選手契約を結ばないと通達したことを発表した。広陵、明大、ＮＴＴ東日本を経て、２０１７年のドラフト３位でオリックスに入団した左打者。「野球で優勝したとか、そういう瞬間っていうのもすごい僕の中では最高の思い出。チームメートとロッカールームで野球の談議（をしたこと）とか、そういうのはすごい振り返ってみると思い出深い」と８年間を振り返った。１８年はルーキ