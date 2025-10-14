ラジオ局「ＦＭＣＯＣＯＬＯ」は１４日、昭和１００年を記念し、アナログレコードを最高の音で聞いて、みんなで楽しむスペシャルイベントを、１１月２９日に大阪市のグランドサロン十三で開催することを発表した。会場は赤い絨毯（じゅうたん）とシャンデリアが輝く、まるで昭和のキャバレーにタイムスリップしたような空間。さらに最新鋭のレーザーターンテーブルが甦らせる臨場感あふれるサウンドが体験できる。大阪にまつ