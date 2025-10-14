俳優・柳楽優弥（35）の妻で俳優の豊田エリー（36）が13日、自身のインスタグラムを更新。写真を添え、長女が15歳を迎えたことを報告した。【写真】「素敵な写真」豊田エリーと長女のなつかしい親子2ショット※2枚目豊田は「あんなに小さかった娘が今日で15歳!!お誕生日おめでとう」と祝福。「日々いろんなことにチャレンジしている姿を見て、私も勇気をもらっています」と近況を明かし、「最高にかっこいいよ!!」と誇らしげ