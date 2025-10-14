札幌地裁札幌市で2023年、車を時速110キロ超で運転して電柱に衝突し、同乗していた知人女性2人を死傷させたとして自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）罪に問われた同市東区、アルバイト伊藤篤被告（22）の裁判員裁判で、札幌地裁は14日、懲役5年（求刑懲役6年6月）の判決を言い渡した。判決理由で渡辺史朗裁判長は、被害女性から前の車を追いかけようと言われ、楽しませたいと考えたと指摘し「女性らの言動が危険運転を心