俳優の内田有紀さんが「ヤクルト ギネス世界記録™ 認定授与式」に登場しました。 【写真を見る】【 内田有紀 】来月50歳に「やったー！」人生100年時代に「自分を磨いていかないと枯れちゃうので頑張りたい」株式会社ヤクルト本社が国内外で販売する「ヤクルト」ブランドが「最大の乳酸飲料/乳酸飲料ブランド（最新年間売上）」として「ギネス世界記録™」に認定されました。 内田さんは真っ白のレース