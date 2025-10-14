※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年10月号からの転載です。この記事の画像を見る■細やかな秘義に満ちたたたずまい『眠りの館』装丁＝羽良多平吉（株式会社EDiX）※「羽」「平」は正しくは旧字体表記です繊細な魔法が宿っていそうだと思った。造本や用紙は特殊なことをしているわけではないハードカバーで、こんなにオーラを発散している本はなかなかない。カバーの、ビッグバン……かな？ というビジュアルにタイトル・著者