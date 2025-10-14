お笑いコンビ・セバスチャンの原田公志（ひろし、39）が14日、X（旧ツイッター）を更新。11日に所属の松竹芸能が、膵臓（すいぞう）がんの治療のため休養すると発表してから3日が経過した中、たくさんの応援メッセージが届いたことに感謝した。顔いっぱいに笑みを浮かべた写真を投稿し「皆さんからのリプやメッセージありがとうございます！気力がいるので全部パワーに変えて治療します！本当に本当にありがとうございます！」