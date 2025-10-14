11Æü¡¢Âç´Û»Ô¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¼Ö¤¬¤Ò¤Ã¤«¤«¤«¤ì¡¢ÇËÂ»¤¹¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç´Û·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢Âç´Û»ÔÀãÂô»ú¶¿»³²¼¤Î»ÔÆ»¤ª40Âå¤ÎÃËÀ­¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ»Ï©¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ3Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤¬¼Ö¤ò¤È¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢3Æ¬¤Î¤¦¤Á¤Î1Æ¬¤Ë¼Ö¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢²õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢¶á¤¯¤ÎÌ±²È¤Þ¤Ç¤ÏÌó20¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£