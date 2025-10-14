JALUXは、総合オンラインショッピングモール「JAL Mall」で、マイルからJALお買いものポイントへの交換レートアップキャンペーンを、10月1日正午から11月5日午前11時59分まで実施している。通常は1,000マイルが1,000ポイントだが、期間中は10％引き上げる。5,000マイルは5,500ポイント、10,000マイルは11,000ポイント、50,000マイルは55,000ポイント、100,000マイルは110,000ポイントに交換できる。対象は日本在住のJALマイレージ