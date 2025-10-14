グーグルは、GoogleレンズとAIモードを活用した検索機能に「Nano Banana」を搭載すると発表した。米国とインド向けの英語版で提供が始まっており、今後はほかの国や言語にも順次拡大される予定。 AndroidおよびiOS向けの「Googleアプリ」でレンズを開き、新たに追加されたバナナのアイコンの「作成」モードをタップすると利用できる。その場で写真を撮影して編集内容を送信すると、画像が生成される仕