俳優の内田有紀（４９）が１４日、東京・港区の株式会社ヤクルト本社で行われた「ヤクルトギネス世界記録認定授与式」に出席した。内田は純白の透け感ある衣装で登壇した。来月には５０歳を迎えるが、変わることない美貌を披露。報道陣から来月には５０歳となることに言及されると「ついに５０歳を迎えます」と受け止めつつ、「ヤクルトさんは９０周年でギネスに認定された。私はあと４０年ある。５０歳ってまだまだじゃんっ