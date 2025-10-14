Netflixが新しいドラマ『グランド・ギャラクシー・ホテル』（原題）の制作を公式化し、俳優イ・ドヒョン、イ・スヒョク、女優シン・シア、イ・スヒョンの出演を確定させた。【話題】イ・ドヒョン♡イム・ジヨンの“デート現場”『グランド・ギャラクシー・ホテル』は、亡くなった人々を慰める“慰霊ホテル”のなかでも最高級のサービスを誇るグランド・ギャラクシー・ホテルを背景に、社長が消えた後に新しく赴任した若い社長