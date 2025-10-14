約1000万円も？新型RAV４発売トヨタのイタリア法人は2025年10月13日、フルモデルチェンジを遂げ6代目となった新型「RAV4」を発売したと発表しました。新型RAV4がついに発売！RAV4は1994年に登場した「クロスオーバーSUV」です。現在の“クロスオーバーSUV”の先駆けとなる存在として、日常で役立つ範囲の走破性や力強いスタイリングなどが多くのユーザーから支持を得ました。【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「RAV4」を画像