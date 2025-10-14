ガールズグループNMIXXが、1stフルアルバムのリリースを記念したカウントダウンライブを開催し、華やかなカムバックの幕を開けた。【写真】「日本ファンはATMなのか」NMIXXが日本で大炎上NMIXXは10月13日午後6時、1stフルアルバム『Blue Valentine』をリリースした。タイトル曲『Blue Valentine』は、お互いの感情が衝突した地点で、冷たい心に火を灯すという願いを歌う楽曲だ。メランコリーなシンセサウンドとギターリフをベース