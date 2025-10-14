もちもち生パスタで人気の「ウェンディーズ·ファーストキッチン」から、うに本来の旨味を堪能できる新作が10月16日(木)に登場！「本気（ガチ）うに100%とうにクリーミーソース～セミドライトマト添え～」をはじめ、うに×たらこ、うにバターの全3種類がラインナップ。贅沢な素材を使いながらもお手頃価格で、まさに“ご褒美ランチ”にぴったりの高級パスタシリーズで