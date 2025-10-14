TOKIOの元メンバー山口達也氏（53）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。依存症克服への思いをつづった。山口氏は、「堺DARCフォーラムにて『山口達也が語る依存症克服のリアルな道』をテーマにお話させていただきました」と講演を行ったことを報告。「おそらく全ての依存症者がなりたくてなった訳ではないはずです」と推し量りつつ、「しかしなってしまった以上は克服しなければ死が近づいてくるだけです」と依存症者の現実をつ