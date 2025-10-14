14ÆüÄ«¡¢ÃË¼¯»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¼¯·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸áÁ°8»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢ÃË¼¯»ÔÁ¥Àî¹ÁÁ¥Àî»ú¾®ÂôÅÄ¤Î»ÔÆ»¤ËÂÎÄ¹Ìó80¥»¥ó¥Á¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤ÎÌ±²È¤Þ¤Ç¤ÏÌó10¥áー¥È¥ë¡¢Á¥ÀîÂè°ì¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤ÏÌó500¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£