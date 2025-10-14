俳優の加藤夏希さんは10月13日、自身のInstagramを更新。家族でサンリオピューロランドを訪問したことを報告し、ファンの注目を集めています。【写真】サンリオピューロランド満喫の加藤夏希＆子どもたちサンリオ愛炸裂加藤さんは「久しぶりに行きました」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目には、「キキララ」の愛称で知られるリトルツインスターズが描かれたカップを持つ加藤さんの姿が写っています。また、ほかの写真では、園内