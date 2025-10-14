仕事場にも着物にも「小豆洗い」をNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、郄石あかり(22)＝宮崎県出身＝が身に付けている?妖怪グッズ?が注目を集めている。郄石が演じているのは、没落士族の娘・松野トキ。貧乏脱出のためにお見合いするトキが望んだ相手は「怪談好きの人」。家族と話しているうちに「武士で働き者の小豆洗い」が良いということになり、怪談好きの士族、銀二郎（寛一郎）と結婚した。機織り工場で働