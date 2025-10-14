◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ドジャース2−1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースの佐々木朗希投手がポストシーズンで初失点しました。メジャー1年目の佐々木投手は、シーズン序盤に肩のケガで離脱。最終盤にリリーフとしてメジャー復帰して以降、レギュラーシーズン2試合、ポストシーズン4試合に登板し、無失点を継続していました。特に、ポストシーズンでは、5回1/3を投げて、わ