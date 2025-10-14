大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズで、ドジャースと戦うブルワーズを率いるのは、パット・マーフィー監督（６６）だ。人心掌握にたけ、発言はユーモアにあふれている。２０２４年シーズンから、ブルワーズの指揮を執る。取材対応では記者と交流するのが恒例で、１２日の記者会見では大勢の日本メディアをその場に立たせ、自己紹介を促した。その後、初対面の米メディアにも同様に名前を聞いた。その理由は「この場が明るく