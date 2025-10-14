アイドルグループ・CUTIE STREETが12日と13日の2日間、横浜・ぴあアリーナMMでグループ初となる全国ツアー『1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN'T STOP CUTIE」』のファイナル公演を開催した。全国12都市15公演を巡った今回のツアーでは、約4万8000人を動員。ツアーラストの横浜2公演には1万8000人のファン“きゅーてすと”が駆けつけ、デビュー1周年を祝った。【ライブ写真】全国ツアー最終公演でファンを魅了したCUTIE STRE