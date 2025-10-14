テレビ朝日系「深夜のダイアン」が１３日に放送され、ダイアン・ユースケ、津田篤宏が出演した。この日は「傑作選」。ダイアンと長年親交の深い千鳥・大悟、ノブのトークを公開した。ユースケは若手時代の大悟を回想。「当時から肝が据わっているじゃないですか？大悟さんが。俺、一回、全然、若手のときに、大阪ミナミのクラブに大悟さんと行ったら。黒くてゴツくて（両腕に）タトゥーが入ってて、（髪が）コーンロウみたい