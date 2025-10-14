マウスコンピューターは10月14日、ゲーミングブランド「G TUNE」(呼称:ジーチューン)より、新製品「G TUNE P6」を発売すると発表した。同製品は、AAAタイトルを快適にプレイできる性能を備えながら、価格と性能の両立を実現した16型ゲーミングノートパソコン。「G TUNE P6」のイメージ○i5モデルとi7モデルをラインアップCore i5-13500HXを搭載するモデルは19万9,800円(税込)と20万円を下回る価格設定でありながら、14コア20スレッ