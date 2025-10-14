お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（３３）と佐々木隆史（３２）が１３日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。賞レースの優勝賞金について語った。エバースは「Ｍ―１グランプリ」で決勝進出、「ＡＢＣお笑いグランプリ」では王者に輝くなど、勢いに乗っている。そんなエバースのネタは佐々木が書いているという。町田は「賞金とかも（割合が）１９対１」で、佐々木の方が多くもらうと決まっていることを明かした。