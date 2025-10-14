ドジャースの?韓国の至宝?キム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）がポストシーズンで３シリーズ連続のロースター入りを果たした。ドジャースは敵地ミルウォーキーで行われたリーグ優勝決定シリーズ・ブルワーズ戦に２―１で先勝。試合前には２６人のロースターが発表された。韓国メディア「ＳＰＯＴＶ」は１４日、「キム・ヘソン飛行機に一緒に乗るだけではなかった…ドジャース、コンフォートは脱落、ＮＬＣＳ２６人ロース