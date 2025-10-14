◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）がＰＳで日本人選手初となる快挙を記録した。１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦で、２点リードの９回の場面に中３日で救援登板し、２／３回を１安打１失点、２四球で最速は９９・３