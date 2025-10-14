ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１４日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「次の総理は誰に？カギ握る玉木氏各党協議『小泉氏防衛相』報道も」が３位になったことを伝えた。このニュースは、国民民主党の玉木雄一郎代表が１３日に首相指名選挙での野党候補一本化を巡り立憲民主党の野田佳彦代表から呼びかけられた党首会談に応じる意向を表明