９日、吉林省四平市梨樹県の鳳凰山農機農民専門合作社で、収穫したばかりの大豆を乾燥させる韓鳳香さん。（四平＝新華社記者／顔麟蘊）【新華社長春10月14日】中国東北地域ではこのところ作物の収穫期を迎えている。国内有数の穀倉地帯である吉林省四平市梨樹県では、鳳凰山農機農民専業合作社（協同組合）の韓鳳香（かん・ほうこう）理事長が忙しい日々を送っている。村人と共に豊かさを目指す姿勢から、「巾幗（きんかく、女性