自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、東京第１検察審査会は１４日、政治資金規正法違反（虚偽記入）で不起訴（嫌疑不十分）となった同党の加田裕之・参院議員（５５）について「不起訴不当」と議決したと発表した。議決は９月２５日付。東京地検特捜部が今後、再捜査して起訴の可否を判断する。自民党の調査では、加田氏が代表を務める政治団体が旧安倍派から２０２０〜２２年に計６４８万円を受け取ったのに政治資金