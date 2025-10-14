国民民主党の玉木雄一郎代表は14日午前、支援を受ける連合傘下の産業別労働組合（産別）幹部らと東京都内で会談した。首相指名選挙を巡る方針を説明。玉木氏はその後の記者会見で「党の考え方を理解いただいた」と述べた。関係者によると、国民側は、自民党と組んでも衆院で過半数に達しないとして、自民と一定の距離を保つ方針を伝達。立憲民主党とは安全保障やエネルギー政策で隔たりがあり、立民との連携も難しいとの考えを