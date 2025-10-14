◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースは9回に反撃受けるも、ブリュワーズに2-1で逃げ切りました。先発したブレーク・スネル投手が8回無失点の快投。2点リードの9回はクローザーの佐々木朗希投手がマウンドに上がります。中3日でのマウンドとなる右腕は、1アウト2、3塁から1番のジャクソン・チョウリオ選手にはセンターへの犠牲フライで失点